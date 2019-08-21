Новости версия для печати День флага в Орле «перекроет» движение 22 августа будет ограничена стоянка в двух точках.



Так, с 6:00 до 10:30 будет запрещена стоянка транспортных средств на площадке между памятником Н.С. Лескову и сквером В.В. Маяковского, с 6:00 до 11:00 — на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома №28 по ул. Максима Горького до площади Ленина.





Анастасия Дорохова

21 августа 2019 года







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