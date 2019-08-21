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среда
21.08.2019
10:22:25
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За нарушениями правил стоянки в Орле будет следить «Сова»Целью внедрения программного комплекса станет повышение безопасности дорожного движения.
В настоящее время данный комплекс уже установлен на Привокзальной площади и площади им. Ленина. Оборудование предназначено для фиксации нарушений правил стоянки и неправильных остановок транспортных средств, ответственность за которые предусмотрена статьей 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Также в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий и снижения аварийности на дорогах Орла и Орловской области согласно дислокации, утвержденной начальником УГИБДД УМВД России по Орловской области, размещаются стационарные комплексы фото- и видео- фиксации нарушений, а также передвижные фото-радарные комплексы «КРИС-П» и «СКАТ».
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