Очистка «ливневок» начнется через месяц

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среда
21.08.2019
10:22:31
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Очистка «ливневок» начнется через месяцРечь идет об улицах Розы Люксембург и Московской, а также о Кромском шоссе.
К числу проблемных участков на сегодняшнем совещании у главы администрации отнесли ул. Московскую в районе сквера «Юность»: в выходные дождевая вода едва не подтопила цеха завода им. Медведева.
Руководство города отмечает, что проблема подтопления некоторых улиц существует не из-за загрязненности ливневых канализаций, а в виду малого диаметра сливных труб.
После дождей на прилотковой части дорог остались песок и грязь. Их ликвидацию поручено провести «Спецавтобаза».
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