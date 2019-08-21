Новости версия для печати Очистка «ливневок» начнется через месяц Речь идет об улицах Розы Люксембург и Московской, а также о Кромском шоссе.



К числу проблемных участков на сегодняшнем совещании у главы администрации отнесли ул. Московскую в районе сквера «Юность»: в выходные дождевая вода едва не подтопила цеха завода им. Медведева.



Руководство города отмечает, что проблема подтопления некоторых улиц существует не из-за загрязненности ливневых канализаций, а в виду малого диаметра сливных труб.



После дождей на прилотковой части дорог остались песок и грязь. Их ликвидацию поручено провести «Спецавтобаза».





Анастасия Дорохова

21 августа 2019 года







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