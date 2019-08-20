Новости версия для печати Всей семьей - за помощью Педагоги-психологи, учителя-дефектологи и логопеды, а также инструкторы по адаптивной физкультуре объединились, чтобы помогать родителям. Консультации проводятся и в Орловском городском образовательном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, и на дому. На создание такой службы центр получил грант в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование».



Пока ребенок занимается с тьютором, вся его семья - на консультации у психолога. У родителей и родственников масса вопросов, решить которые самостоятельно им не под силу. Поэтому иногда на консультации приходят всей семьей. Эта одна из форм работы с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья, которые предоставляет городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.



Зоя Овчинникова, директор городского образовательного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: «Определить образовательный маршрут ребенка, у которого есть проблемы, самим родителям очень тяжело. А мы даем большой спектр направлений, куда ребенок может пойти, что он может сделать, с какими специалистами позаниматься - это очень важно».

Консультации и занятия с детьми ведут разного рода специалисты - от логопедов и дефектологов до врачей и инструкторов по адаптивной физкультуре. И не только на месте, но и с выездом на дом или в учреждение. Если в центре или даже в Орле необходимого специалиста нет, его найдут он-лайн в другом регионе. В центре также проходят психолого-медико-педагогическую комиссию.



Многие орловские семьи на индивидуальные занятия проходят регулярно.



Наталья Артеминкова, клиент городского образовательного центра ППМС: «Четвертый год мы сюда ходим постоянно, как в школу, только два раза в неделю. Учебный год с каникулами, с праздниками».

Хотя основными клиентами службы являются семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, бесплатную консультативную помощь оказывают всем желающим по многим направлениям - от развития и учебы до взаимоотношений дома и в социальной среде. Родители обращаются с разными проблемами: подростковый максимализм, профориентация старшеклассников, нежелание ребенка идти в садик или в школу. Здесь же работает Школа будущих родителей, готовых взять ребенка в замещающую семью.



Благодаря гранту с июля уже больше тысячи человек обратились за помощью. До конца этого года в образовательном центре на улице Плещеевской планируют бесплатно и конфиденциально проконсультировать 20 тысяч родителей.









Татьяна Тимохина

20 августа 2019 года







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