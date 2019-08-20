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Нацпроекту «Демография» - особое внимание

В рамках национального проекта «Демография» в Орловской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Орловской области» и проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» на территории Орловской области».

Так, по региональному проекту «Старшее поколение» на 24 миллиона рублей закупили машины, предназначенные для доставки пожилых людей, проживающих в сельской местности, до больниц. Сейчас за счет сложившейся экономии решают вопрос покупки двух авто для маломобильных орловцев.

В регионе реализуется и проект, направленный на финансовую поддержку семей при рождении детей. Рассчитан он также до 2024 года. Из федерального бюджета будет выделено 4,5 миллиарда рублей, плюсом 1 миллиард - из областного.

Об исполнение показателей по нацпроекту «Демография» шла речь на встрече губернатора области и руководителя департамента соцзащиты. Говорили и о поддержке многодетных семей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы приняли решение в июле по выделению земельного участка для решения вопроса по многодетным семьям. Нами принято решение, которое сейчас уже реализуется, по льготной ипотеке. Кроме того, есть меры федеральной поддержки. Все мы рады, что было принято политическое решение по увеличению объема пособия для детей до трех лет».

Однако Андрей Клычков подчеркнул, этого все еще недостаточно. Поэтому профильному департаменту предстоит проработать дополнительно ряд предложений, для того чтобы регион максимально смог приблизиться к исполнению показателей по данному национальному проекту.


Анна Вайсергисер
20 августа 2019 года

 


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