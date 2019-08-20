Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В ожидании «голубого топлива» - почти тысяча квартир. Когда устранят аварию? Мы были на месте ЧП и общались с аварийными бригадами.



- Здесь подберут ключик к любому ребенку. В Центре психолого-педагогической помощи помогают и детям, и родителям.



- Принято! Московская улица и Кромское шоссе после ремонта получили одобрение специалистов.



- Наш орловский мастер - на международном турнире! Сегодня в поддержку Даниила Шмыдова устроили акцию.



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Вести-Орёл

20 августа 2019 года







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