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Ока стала объектом внимания Русского океанологического сообщества

Пресные водоемы заинтересовали специалистов в рамках телевизионного проекта «Великие реки России». Что снимали журналисты в Мценском районе, и почему эта часть экспедиции стала для них экстремальной?

Как сообщили нам коллеги-телевизионщики, фильм, посвященный Волге, уже вышел в свет, настала очередь Оки. Двигаясь вниз по руслу, журналисты не могли миновать Орловщину. Для съемок выбрали место, где сама река и ее побережье выглядят особенно живописно - между деревней Торкуновка и селом Сторожевое в Мценском районе.

По словам авторов проекта, в их задачи не входит съемка очередного географического обозрения. Их задача куда глубже: изобразить реки России как главную цивилизационную составляющую, источник российской ментальности.

Завораживающее колебание водорослей, неспешное движение рыб, ровное журчание речной воды – все как в фильмах Тарковского. По задумке авторов, просмотр их программы для зрителя должен стать не конечным результатом, а отправной точкой для познания мира вокруг.

Максим Лебедев, оператор телепроекта «Великие реки России. Ока»: «Многие люди, находясь в своем мирке, не знают, что есть более интересный мир. А мы это показываем. Даже для местных жителей это тоже важно, зачастую они даже не знают, что находится в их области».

Автор и ведущая телепроекта Светлана Маркина подтверждает: их работа не для тех, кто о красотах природы узнает, не вставая с дивана.

Светлана Маркина, ведущая телепроекта «Великие реки России. Ока»: «Мы не заменяем путешествия. Мы пытаемся показать, почему людям стоило бы приехать и увидеть все своими глазами. Мы стартовали от истока реки, снимали сплав на байдарках, будем погружаться с дайверами - посмотрим на Оку изнутри».

Помочь с подводной частью съемок взялись орловские дайверы. Члены клуба подводного плавания «Диво» подготовили все, что нужно для погружения. Однако Светлана призналась, что ей страшно. В подростковом возрасте у нее был неудачный опыт дайвинга. Возникла паническая атака, создалась опасная ситуация: как только Светлана входит в воду, мысли путаются, все валится из рук. Дайверы идут на хитрость: предлагают включиться в акваланг, но плыть по поверхности. Не скоро Светлана решилась опустить маску в воду. Ведущая признается: в первые минуты страх затмил зрение и слух. И лишь потом ужас уступил место любопытству. А выходя из воды, Светлана ужа светилась от счастья.

Светлана Маркина, ведущая телепроекта «Великие реки России. Ока»: «На самом деле это нужно периодически делать - расширять свои границы, чтобы увидеть мир другим. И эта красота стоит того, чтобы ее увидеть, чтобы побороть свой страх».

Дайверы, хотя и изучили тропические рифы вдоль и поперек, говорят: Ока им по-прежнему мила.

Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Воды Оки скрывают очень много старинных вещей. На земле многие занимаются поисковыми работами, а под водой прогуливается не каждый».

В прошлом году итогом таких подводных изысканий стало обнаружение чуть ниже по течению трех десятков авиабомб, ликвидировать которые были вызваны водолазы-саперы центра операций особого риска «Лидер» МЧС России.

Распрощавшись с дайверами, телевизионщики отправились дальше, вниз по течению Оки. На очереди у них Козельск и Белев.




Иван Суверин
21 августа 2019 года

 


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