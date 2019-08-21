Ока стала объектом внимания Русского океанологического сообщества

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среда
21.08.2019
16:30:42
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Ока стала объектом внимания Русского океанологического сообществаПресные водоемы заинтересовали специалистов в рамках телевизионного проекта «Великие реки России». Что снимали журналисты в Мценском районе, и почему эта часть экспедиции стала для них экстремальной?
Как сообщили нам коллеги-телевизионщики, фильм, посвященный Волге, уже вышел в свет, настала очередь Оки. Двигаясь вниз по руслу, журналисты не могли миновать Орловщину. Для съемок выбрали место, где сама река и ее побережье выглядят особенно живописно - между деревней Торкуновка и селом Сторожевое в Мценском районе.
По словам авторов проекта, в их задачи не входит съемка очередного географического обозрения. Их задача куда глубже: изобразить реки России как главную цивилизационную составляющую, источник российской ментальности.
Завораживающее колебание водорослей, неспешное движение рыб, ровное журчание речной воды – все как в фильмах Тарковского. По задумке авторов, просмотр их программы для зрителя должен стать не конечным результатом, а отправной точкой для познания мира вокруг.
Автор и ведущая телепроекта Светлана Маркина подтверждает: их работа не для тех, кто о красотах природы узнает, не вставая с дивана.
Помочь с подводной частью съемок взялись орловские дайверы. Члены клуба подводного плавания «Диво» подготовили все, что нужно для погружения. Однако Светлана призналась, что ей страшно. В подростковом возрасте у нее был неудачный опыт дайвинга. Возникла паническая атака, создалась опасная ситуация: как только Светлана входит в воду, мысли путаются, все валится из рук. Дайверы идут на хитрость: предлагают включиться в акваланг, но плыть по поверхности. Не скоро Светлана решилась опустить маску в воду. Ведущая признается: в первые минуты страх затмил зрение и слух. И лишь потом ужас уступил место любопытству. А выходя из воды, Светлана ужа светилась от счастья.
Дайверы, хотя и изучили тропические рифы вдоль и поперек, говорят: Ока им по-прежнему мила.
В прошлом году итогом таких подводных изысканий стало обнаружение чуть ниже по течению трех десятков авиабомб, ликвидировать которые были вызваны водолазы-саперы центра операций особого риска «Лидер» МЧС России.
Распрощавшись с дайверами, телевизионщики отправились дальше, вниз по течению Оки. На очереди у них Козельск и Белев.
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