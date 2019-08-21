Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два ребенка получили травмы.



20 августа примерно в 16:30 женщина-водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», двигалась по автодороге в Малоархангельском районе и допустила наезд на велосипедиста - мальчика 2008 г.р. В результате ДТП ребенок получил травмы, назначено амбулаторное лечение.



20 августа в 20:10 минут водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал по ул. Космодемьянской и в районе дома №5 произошел наезд на пешехода – ребенка 2011 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

21 августа 2019 года







На главную страницу





