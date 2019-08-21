Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
21.08.2019
16:30:24
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орловской области работает программа «Старшее поколение»

В рамках этой программы любой желающий предпенсионного возраста сможет освоить новую профессию. Безработным на время учебы положена стипендия, предусмотрена и субсидия для работодателей, которые хотят повысить конкурентоспособность своих сотрудников.

Устав от рабочих будней Марина Валерьевна Артемова для себя решила, что уйдет на заслуженный пенсионный отдых. Время подошло в марте, только вот обстоятельства изменили планы.

Марина Артёмова, участница программы «Старшее поколение»: «Мне 55 лет. Так как у меня нет 37 лет стажа, то я по новому закону должна отработать еще полгода».

Со старой работы уже уволилась, а на новую - не берут. Так и попала Марина Валерьевна в центр занятости. В тот момент как раз стартовала реализация программы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Ее суть - заинтересовать и разбудить желание учиться у орловцев предпенсионного возраста, который наступает за 5 лет до самой пенсии.

Галина Никитина, директор Центра занятости населения Северного района г. Орла: «Обучение проходит по направлениям, востребованным на рынке труда. Это основное условие. Здесь суть программы еще заключается в том, что выделяется субсидия работодателю, который заключает договор с учебным заведением на обучение своих работников».

Сейчас около двухсот орловцев предпенсионного возраста решили перезапустить свою жизнь с помощью новых навыков: учатся на поваров, сварщиков, водителей погрузчиков, постигают азы правовой грамотности. А в сентябре список пополнится еще на сотню человек, которые решили, что с возрастом не все потеряно.

Олег Кочергин, участник программы «Старшее поколение»: «Сейчас надо обязательно знать компьютер, потому что без него нельзя. Благодаря знанию компьютера ты сможешь быть востребован на рынке труда».

Алевтина Парахина, участница программы «Старшее поколение»: «Изучаем программы Word, Excel, 1С. Так что, я думаю, у нас все получится».

На поиски счастья непременно стоит отправляться с багажом новых знаний. За время действия программы (а она рассчитана до 2024 года), несколько тысяч орловцев предпенсионного возраста смогут найти свое направление.




Анна Вайсергисер
21 августа 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта