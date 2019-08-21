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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орловской области работает программа «Старшее поколение»В рамках этой программы любой желающий предпенсионного возраста сможет освоить новую профессию. Безработным на время учебы положена стипендия, предусмотрена и субсидия для работодателей, которые хотят повысить конкурентоспособность своих сотрудников.
Устав от рабочих будней Марина Валерьевна Артемова для себя решила, что уйдет на заслуженный пенсионный отдых. Время подошло в марте, только вот обстоятельства изменили планы.
Марина Артёмова, участница программы «Старшее поколение»: «Мне 55 лет. Так как у меня нет 37 лет стажа, то я по новому закону должна отработать еще полгода».
Со старой работы уже уволилась, а на новую - не берут. Так и попала Марина Валерьевна в центр занятости. В тот момент как раз стартовала реализация программы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Ее суть - заинтересовать и разбудить желание учиться у орловцев предпенсионного возраста, который наступает за 5 лет до самой пенсии.
Галина Никитина, директор Центра занятости населения Северного района г. Орла: «Обучение проходит по направлениям, востребованным на рынке труда. Это основное условие. Здесь суть программы еще заключается в том, что выделяется субсидия работодателю, который заключает договор с учебным заведением на обучение своих работников».
Сейчас около двухсот орловцев предпенсионного возраста решили перезапустить свою жизнь с помощью новых навыков: учатся на поваров, сварщиков, водителей погрузчиков, постигают азы правовой грамотности. А в сентябре список пополнится еще на сотню человек, которые решили, что с возрастом не все потеряно.
Олег Кочергин, участник программы «Старшее поколение»: «Сейчас надо обязательно знать компьютер, потому что без него нельзя. Благодаря знанию компьютера ты сможешь быть востребован на рынке труда».
Алевтина Парахина, участница программы «Старшее поколение»: «Изучаем программы Word, Excel, 1С. Так что, я думаю, у нас все получится».
На поиски счастья непременно стоит отправляться с багажом новых знаний. За время действия программы (а она рассчитана до 2024 года), несколько тысяч орловцев предпенсионного возраста смогут найти свое направление.