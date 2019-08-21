Новости версия для печати Родитель, вспомни о долге перед детьми! Судебные приставы в преддверии нового учебного года решили еще раз напомнить нерадивым родителям о своих обязанностях. В рамках акции «Собери ребенка в школу» они посетили наиболее злостных должников по алиментам.



За 7 месяцев приставы составили порядка 900 актов ареста имущества должников этой категории. Почти 100% имеют ограничения в управлении транспортным средством, а без малого 800 неплательщиков объявлены в розыск.



Наталия Булгакова, помощник руководителя УФССП России по Орловской области: «В рамках акции судебными приставами будет активизирована работа по применению к должникам мер принудительного исполнения. Кроме того должники будут информироваться о вакансиях центра занятости населения, также во всех структурных подразделениях пройдут встречи должников по алиментам со священнослужителями».

Помимо этого судебные приставы проведут проверки бухгалтерии организаций, которые удерживают алименты в пользу несовершеннолетних детей. Одним из наиболее действенных рычагов воздействия на злостных неплательщиков алиментов является привлечение родителей к уголовной ответственности. С начала года в отношении таких должников уже возбуждено 275 дел.





Оксана Гранн

21 августа 2019 года







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