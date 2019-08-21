Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Родительский долг платежом красен. Как ищут тех, кто забыл о своих обязанностях? Мы вышли в рейд вместе с судебными приставами.



- Второй шанс. 10 выпускников сдадут ЕГЭ по базовой математике в сентябре.



- Предпенсионная перезагрузка. Наш корреспондент заглянула в центр занятости и узнала, зачем люди «золотого возраста» идут учиться.



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Вести-Орёл

21 августа 2019 года







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