До старта нового учебного года остается 10 дней

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среда
21.08.2019
16:30:00
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До старта нового учебного года остается 10 днейВсе учреждения образования Орла уже готовы принять самых строгих «проверяющих» - школьников и воспитанников детских садов.
43 школы, 76 детских садов и 14 учреждений дополнительного образования успешно прошли ежегодную приемку. Об этом нам сообщили в мэрии Орла. Проверяли техническое состояние зданий, наличие и исправность пожарного оборудования. Сотрудники регионального Роспотребнадзора особое внимание уделили зоне приема пищи и соблюдению санитарных норм и правил. На днях завершится обследование подходов и подъездов к школам и детским садам. А 23 августа в Орле пройдет ежегодная городская педагогическая конференция, где как раз учителя «сверят часы» и обсудят планы на предстоящий учебный год.
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