Сегодня Орел присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации

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четверг
22.08.2019
8:42:56
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Сегодня Орел присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской ФедерацииВ этом году одному из официальный символов нашей страны исполняется 350 лет.
В 10 утра от подножия Ленинского моста начнет свое шествие колонна, участники которой пронесут национальный триколор.
В 10:30 состоится торжественная церемония вручения паспорта молодым жителям нашего города, а в 11:00 в Детском парке ждут зрителей на праздничный концерт. Там же, вплоть до вечера, будут проходить развлекательные мероприятия – спортивные игры, шоу мыльных пузырей, творческие конкурсы. В течение всего дня на разных площадках города, а также в библиотеках, в домах детского творчества, пройдут тематические классные часы, викторины, мастер-классы, выставки.
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