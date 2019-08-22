Новости версия для печати Сегодня Орел присоединится к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации В этом году одному из официальный символов нашей страны исполняется 350 лет.



В 10 утра от подножия Ленинского моста начнет свое шествие колонна, участники которой пронесут национальный триколор.



В 10:30 состоится торжественная церемония вручения паспорта молодым жителям нашего города, а в 11:00 в Детском парке ждут зрителей на праздничный концерт. Там же, вплоть до вечера, будут проходить развлекательные мероприятия – спортивные игры, шоу мыльных пузырей, творческие конкурсы. В течение всего дня на разных площадках города, а также в библиотеках, в домах детского творчества, пройдут тематические классные часы, викторины, мастер-классы, выставки.





Мария Семак

22 августа 2019 года







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