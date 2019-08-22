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Молодежная предпринимательская премия «Бизнес поколение – 2019» ждет орловцев

Региональный конкурс «Бизнес поколение» направлен на выявление наиболее ярких молодых предпринимателей в области малого и среднего бизнеса, создающих новые производства, продукты, рабочие места, способствующих развитию экономики и решению социальных проблем.

Как сообщает сайт городской администрации, прием заявок ведется до 31 августа. 1 сентября состоится заседание конкурсной комиссии.

Номинации конкурса:

«Лучший женский проект» – достижение максимальных результатов среди женщин-предпринимателей;

«ЗОЖ» – проекты, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни и поддержку культуры здоровья на местах;

«Интернет-прорыв» – Интернет-магазин, мобильные приложения, онлайн-консультации, web-студия или IT-разработки;

«Добрый бизнес» – проекты социально-ориентированного предпринимательства, направленные на общественные ценности, улучшение качества жизни, обеспечение равных возможностей для широких слоёв населения, благотворительность и волонтерство;

«Региональный продукт» – производственные компании, выпускающие собственный продукт;

«Гран-при» – присуждается путём внутреннего голосования членов жюри среди 15 финалистов, прошедших в финальную часть конкурса.

Торжественное подведение итогов пройдет 23 сентября.

Зарегистрироваться можно по ссылке.


Орловское Информбюро
22 августа 2019 года

 


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