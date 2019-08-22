Молодежная предпринимательская премия «Бизнес поколение – 2019» ждет орловцев

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четверг
22.08.2019
8:42:50
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Молодежная предпринимательская премия «Бизнес поколение – 2019» ждет орловцевРегиональный конкурс «Бизнес поколение» направлен на выявление наиболее ярких молодых предпринимателей в области малого и среднего бизнеса, создающих новые производства, продукты, рабочие места, способствующих развитию экономики и решению социальных проблем.
Как сообщает сайт городской администрации, прием заявок ведется до 31 августа. 1 сентября состоится заседание конкурсной комиссии.
Номинации конкурса:
«Лучший женский проект» – достижение максимальных результатов среди женщин-предпринимателей;
«ЗОЖ» – проекты, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни и поддержку культуры здоровья на местах;
«Интернет-прорыв» – Интернет-магазин, мобильные приложения, онлайн-консультации, web-студия или IT-разработки;
«Добрый бизнес» – проекты социально-ориентированного предпринимательства, направленные на общественные ценности, улучшение качества жизни, обеспечение равных возможностей для широких слоёв населения, благотворительность и волонтерство;
«Региональный продукт» – производственные компании, выпускающие собственный продукт;
«Гран-при» – присуждается путём внутреннего голосования членов жюри среди 15 финалистов, прошедших в финальную часть конкурса.
Торжественное подведение итогов пройдет 23 сентября.
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