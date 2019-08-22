Новости версия для печати Из отпуска - к репетициям В орловском театре «Свободное пространство» началась подготовка к новому сезону. Его откроют спектаклем по пьесе Шекспира.



(16+) Откроется новый сезон в театре «Свободное пространство» спектаклем «Сон в летнюю ночь». Премьера состоится 13 сентября. Над постановкой работает Виктория Печерникова – режиссер московского театра «На Таганке», лауреат IX Международного фестиваля LUDI в номинации «Лучшая режиссерская работа» за спектакль «Красная Шапка».



(12+) Идут репетиции и еще одного спектакля – «Мой лунный серебряный мир», в постановке Татьяны Сагайдачной. На малой сцене театра появится салон-клуб, зеркальная гостиная, в которой соберутся творческие люди, ведущие некий разговор на важную для них тему о непростой и загадочной женской душе. Эту работу зрители увидят 17 сентября.





Мария Семак

22 августа 2019 года







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