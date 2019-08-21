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В Орле ремонтируют крыши многоэтажек

Несколько бригад работают на высоте птичьего полета. Задача - привести в порядок кровли многоквартирных домов. Проблема встала остро после прошедшей зимы. Ответом стала новая областная программа «100 крыш».

Зима в этом году она выдалась сложной, снежной, с частыми перепадами температур. Текущие крыши стали настоящим бедствием. Региональные власти решили вопрос кардинально. Так заработала программа «100 крыш».

Лидия Чикина, старшая по дому №11 по ул. Красноармейская: «У нас была чрезвычайная ситуация. Мы рады, что нам пошли навстречу. Стараемся в рабочем порядке все решать».

По графику капремонт пятиэтажного дома № 11 по улице Красноармейской предполагался лишь в 2026 году. Программа «100 крыш» стала настоящим спасением. Ремонтные работы здесь начались месяц назад, половину уже сделали.

Андрей Чернышов, представитель подрядной организации: «Мы здесь делаем демонтаж кровельного покрытия, снимаем полностью стяжку, делаем новую стяжку, гидроизолируем и кладем два слоя кровельного покрытия».

На аналогичной пятиэтажке по улице Лескова тоже кипит работа. Крышу ремонтирует тот же подрядчик. Представители Фонда капремонта здесь, как и на других объектах, частые гости. Нарекания если есть, то несущественные и быстро устраняются.

Владимир Слизовский, заместитель директора регионального Фонда капитального ремонта: «Примерно на всех объектах одинаковое состояние, и все ведет к сдаче объектов. За полтора-два месяца объем работ практически выполнен».

В этом году в Орловской области по программе «100 крыш» запланирован был капитальные ремонт кровли на 98 многоквартирных домах. Большая часть еще в работе, но, как уверяет Фонд капремонта, все будет сделано с надлежащим качеством и в срок. Более того - поскольку программа уже показала свою эффективность, она будет продолжена и в следующем году.




Оксана Гранн
21 августа 2019 года

 


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