Газовики продолжают ликвидировать последствия аварии на газопроводе в Орле

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среда
21.08.2019
21:41:13
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Газовики продолжают ликвидировать последствия аварии на газопроводе в ОрлеСегодня до 23 часов будут подключать жителей двенадцати домов.
АО «Газпром газораспределение Орел» проводит работу, связанную с повторным пуском природного газа потребителям, проживающим на пер. Воскресенском, ул. 1-й Посадской, пл. Карла Маркса, ул. Левый берег р. Оки, ул. Черкасской, ул. Розы Люксембург, ул. Гагарина.
21 августа с 18:00 до 23:00 пройдет пуск природного газа по адресам: ул. Левый берег р. Оки, 38, 51 (общежитие Банковской школы), пер. Воскресенский, 7, 13а, 14а, 16а, пл. Карла Маркса, 1/3, 5/7, 5/9, ул. 1-я Посадская, 41, 44, ул. Розы Люксембург, 51.
22 августа пуск газа будет проводиться по адресам: ул. Черкасская, 43, 51, ул. Левый берег р. Оки, 27, 44, 50.
Руководство АО «Газпром газораспределение Орел» убедительно просит жильцов находиться дома во время пуска природного газа, чтобы в случае необходимости обеспечить газовикам допуск в квартиру.
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