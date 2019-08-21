Новости версия для печати Приговор Екатерине Стрелец пересмотрен Сегодня Орловский областной суд пересмотрел приговор Советского районного суда, вынесенный в мае этого года Екатерине Стрелец.



Бывшая начальница МУП «Ритуально-обрядовые услуги», а также управления коммунальным хозяйством города Орла была признана виновной в пяти эпизодах взяточничества. Вот только наказание, назначенное судом, - штраф в 4 миллиона 200 тысяч рублей ни обвинение, ни защиту не устроили. Рассмотрев встречные апелляции, областной суд пересмотрел приговор не в пользу Екатерины Стрелец. Ей назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года 6 месяцев.



После звонка родным, экс-чиновницу взяли под стражу прямо в зале суда. О дальнейших планах защиты и обвинения пока не известно.





Иван Суверин

21 августа 2019 года







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