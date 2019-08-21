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Дом-музей Леонида Андреева открылся после ремонта

Сегодня, в день рождения Леонида Андреева, дом, в котором он провел свои детство и юность, предстал перед орловцами обновленным и распахнул свои двери для посетителей. Капитальный ремонт, который длился чуть больше двух лет, исправил всё: от полов до крыши. Открытие дома-музея писателя превратилось в большой литературно-музыкальный праздник, которого так ждали все поклонники писателя.

Дому, построенному еще отцом писателя, в этом году исполнилось 145 лет. В 1991 году здесь появился музей, но капитально дом отреставрирован впервые с момента его существования. И сегодня в 15 часов дом Леонида Андреева, после двухлетнего ремонта, торжественно открыт для посетителей. Теперь он с обновленным фундаментом, полами из дуба, новой крышей и окнами, но всю аутентичность помещений сохранили в неприкосновенности.

Татьяна Полушина, заведующая домом Леонида Андреева: «Многое переделано, но все, что можно было сохранить, мы, конечно, сохраняли, и коридор, и бревна, и лестницу на чердак, и многое другое мы постарались сохранить».

Это единственный в мире музей Андреева. Его семья прожила в этом доме 20 лет, но писатель всегда мечтал вернуться на родную Пушкарную. Сегодня на этой улице в его честь устроили большой праздник. Атмосферу и дух столь любимой Андреевым улицы Пушкарной на празднике восстановили Лавровский хор, Шаблыкинский народный театр, фольклорный ансамбль «Задушинские родники». Актеры Орловского академического театра показали отрывки из произведений писателя. Выставку литературы привезла единственная в мире библиотека, которая носит имя Андреева. Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах народных промыслов и попробовать замечательного орловского кваса.

Одна из старейших жительниц улицы Татьяна Чикина, которая всю жизнь прожила здесь, помнит этот дом с детства, в нем когда-то жили ее подруги, а сегодня, говорит она, все жители Пушкарной очень гордятся и своим земляком, и музеем.

Татьяна Чикина, жительница ул.2-й Пушкарной: «Дом-музей посещают школьники, студенты, и мы очень рады, что на нашей улице есть музей Андреева».

Всех жителей улицы и города поздравили с открытием музея представители областного управления культуры, областного Совета народных депутатов, мэр Орла.

Наталья Георгиева, начальник управления культуры и архивного дела Орловской области: «Были проведены большие работы, но мы со всем справились, и ждем посетителей в нашем музее».

Для сотрудников дома-музея писателя это тоже огромное событие - чуть больше двух лет, пока шел ремонт, они мечтали о том, чтобы здесь снова зазвучали голоса тех, для кого Андреев стал любимым писателем, путеводной звездой, а дом вновь гостеприимно распахнул двери для всех.




Эва Стасюлевич
21 августа 2019 года

 


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