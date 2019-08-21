Новости версия для печати В Орловской области продолжается уборочная кампания Уже больше 2,5 млн тонн зерна засыпано в закрома.



В Кромском районе озимые убрали уже почти с 90% полей. Урожайность чуть меньше 48 центнеров с гектара. И, как рассказал замглавы района, именно погоде они обязаны тем, что урожайность выросла.



На полях Кромского района побывал губернатор области, пообщался с комбайнерами, обсудил проблемы хранения и переработки зерна.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Урожай будет достойный, и Орловская область внесет свою часть в российский каравай. При этом видим, что с каждым годом аграрии повышают качество обработки - появляются сушильные комплексы, что уже позволяет не смотреть на погоду, а более активно убирать. Есть ряд районов, конечно, которым еще нужно работать в этом направлении. Но в целом хочу сказать большое спасибо нашим аграриям».

Что касается Кромского района, здесь уже намолочено больше 111 тысяч тонн зерна. Комбайны работают в полях от рассвета до заката. Техники и горюче-смазочных материалов - достаточно.



Всего же на полях региона работает больше 2 тысяч комбайнов и другой необходимой техники. В лидерах - Ливенский, Покровский и Колпнянский районы. Как говорят аграрии - собирают зерно хорошего качества. Из обследованного объема 11% - это зерно третьего класса, 50% - четвертого класса.





Татьяна Напольских

21 августа 2019 года







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