Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Реальный срок! Сегодня областной суд пересмотрел приговор бывшей чиновнице. Мы были на заседании.



- 2,5 млн тонн зерна - наш взнос в «российский каравай». Губернатор поблагодарил аграриев.



- 100 крыш - привести в порядок. Мы поднялись на высоту, чтобы увидеть масштаб работ.



- К «первому звонку» - готовы! Школы и сады Орла прошли приемку.



- С обновлением! Сегодня дом Леонида Андреева распахнул свои двери после ремонта.



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Вести-Орёл

21 августа 2019 года







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