Новости версия для печати Поздравление Правительства Орловской области с Днем Государственного флага Российской Федерации Уважаемые орловцы! Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!



В этом году исполняется ровно 25 лет этому празднику. Последняя четверть века в нашей стране прошла под триколором, однако история российского флага уходит своими корнями в глубокое прошлое.



Ученые, художники, писатели, военные, государственные деятели и просто патриоты на протяжении веков творили и сражались на благо и во имя нашей страны. Только благодаря этим талантливым, смелым, изобретательным и по-настоящему любящим свою Родину людям Россия остается единой, независимой, сильной и устремленной вперед.



Именно под российским триколором наша страна продолжает отстаивать свои национальные интересы на международной арене, побеждать в спортивных состязаниях, достигать успехов по самым разным направлениям.



Наши предки уже доказали, что нет ничего невозможного, если ты защищаешь правое дело и стремишься к справедливости. Российский флаг развевался, и будет развеваться, призывая лишь к этому – единству, дружбе и общему благополучию.



Друзья! Счастья вам, добра, здоровья и всего самого лучшего!





ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Вести-Орёл

22 августа 2019 года







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