Новости версия для печати Александр Муромский в очередной раз проехал по Орлу с инспекцией В центре внимания главы администрации города - ликвидация «газового» ЧП в Заводском районе и проблемные точки Северного.



Статистика газовиков такова - каждые две недели происходят несанкционированные врезки. Так, один гражданин, перепутав воду с газовой подводкой, оставил 960 объектов на несколько дней без «голубого топлива». Сейчас в большинство домов уже вернули «блага цивилизации», оставшихся подключат сегодня. Ход работы во время объезда города проинспектировал Александр Муромский.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Количество сил, средств, техники достаточно для выполнения работ. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить «Газпром газораспределение Орел» за организованную работу. Она действительно организована на высоком и качественном уровне. Надеюсь, в ближайшее время все работы по восстановлению газоснабжения будут завершены». Сергей Чунихин, директор филиала «Газпром газораспределение Орёл» в г. Орле: «Хочу напомнить элементарные правила использования газа в быту: если газ изменил цвет пламени, если вы обнаружили понижение давления газа, почувствовали запах газа, однозначно звоните по телефону 104-04 приедут специалисты и решат эту проблему». Вторая точка, куда нагрянули городские «ревизоры» - пересечение переулка Межевого с Московским шоссе. К достаточно крупному микрорайону испокон веков вела узкая дорога, по которой с трудом разъезжались две машины. Да и тротуар оставлял желать лучшего. Ситуация изменится - крупный застройщик взял на себя обязанность расширить дорогу. Окончание работ намечено на первые числа ноября.

Анатолий Репин, представитель застройщика: «Теперь будет двустороннее движение с разделительной полосой. Будет въезд и выезд. Это намного упростит движение по этому микрорайону». Осмотрели в Северном районе и торговые точки, хозяева которых не соблюдают закон, принятый в прошлом году. Согласно ему, собственники отвечают за свою территорию. Не должно быть ржавых ступеней, обвалившейся штукатурки, разбитой плитки и мусора. В таком случае штраф - один из наиболее эффективных методов. На данный момент наказали рублем только по Северному району больше полусотни собственников хозсубъектов.





Анна Вайсергисер

22 августа 2019 года







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