Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



21 августа в Орле в 11:20 водитель, управляя автомобилем «Джили МК», следовал по ул. Московской и в районе дома №177 А не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем «Лада Веста», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» - женщина 1959 г.р. - получила травмы, не госпитализирована.



21 августа в 18 часов водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», следовал по Наугорскому шоссе и в районе дома №2 А произошел наезд на пешехода - девушку 1998 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в не установленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована.





Орловское Информбюро

22 августа 2019 года







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