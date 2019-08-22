За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТП

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четверг
22.08.2019
14:20:47
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 13 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.
21 августа в Орле в 11:20 водитель, управляя автомобилем «Джили МК», следовал по ул. Московской и в районе дома №177 А не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем «Лада Веста», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» - женщина 1959 г.р. - получила травмы, не госпитализирована.
21 августа в 18 часов водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», следовал по Наугорскому шоссе и в районе дома №2 А произошел наезд на пешехода - девушку 1998 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в не установленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована.
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