Новости версия для печати Вместо штрафа - 7,5 лет Областной судебный орган пересмотрел приговор Советского районного суда, вынесенный в мае этого года Екатерине Стрелец. Приговор был обжалован в апелляционном порядке и защитой, и обвинением. Адвокат Стрелец требовал признать свою подзащитную невиновной по трем из пяти эпизодов взяточничества. Гособвинитель был не согласен с назначенным осужденной наказанием - штрафом в сумме 4 миллиона 200 тысяч рублей.



Судебным следствием установлено, что, будучи начальником МУП «Ритуально-обрядовые услуги» и главой управления коммунальным хозяйством города Орла, Екатерина Стрелец брала «откаты» с предпринимателей. И набрала их на 437 тысяч рублей. Суд первой инстанции осудил Стрелец, но ограничился штрафом в 4 миллиона 200 тысяч рублей.



Советский суд - самый гуманный суд в мире, решили в прокуратуре и обжаловали приговор. Апелляцию подал и адвокат Стрелец, хотя сама Екатерина Михайловна, равно как и дамы из группы поддержки, приговор явно восприняла как праздник. Но прыгать от счастья было рановато - как показало рассмотрение апелляций в областном суде. Коллегия разрешила вести съемку лишь в последней, резолютивной части. Поэтому последнее слово Екатерины Стрелец мы приводим в аудиозаписи.

Екатерина Стрелец, подсудимая:«Я могу только еще раз сказать, что я искренне раскаиваюсь и прошу удовлетворить нашу жалобу и позволить мне исправиться». Правда, на снисхождения экс-чиновница, похоже, не слишком-то рассчитывала, и пока судьи совещались, выглядела подавленной. Решение суда подтвердило худшие опасения.



Рассмотрев встречные апелляции, областной суд пересмотрел приговор не в пользу Екатерины Стрелец. Ей назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года 6 месяцев.



Позволив экс-чиновнице связаться с родными, полицейский конвой взял ее под стражу прямо в зале суда. Защитник Екатерины Стрелец от комментариев отказался, а вот представитель гособвинения интервью дал.

Владимир Корнеев, и.о. прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции: «В виду несоразмерной мягкости назначенного Стрелец Екатерине Михайловне наказания, государственным обвинителем договор был обжалован. По результатам рассмотрения апелляционного представления государственного обвинителя приговор Орловским областным судом был изменен».









Иван Суверин

22 августа 2019 года







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