Вместо штрафа - 7,5 лет

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Вместо штрафа - 7,5 летОбластной судебный орган пересмотрел приговор Советского районного суда, вынесенный в мае этого года Екатерине Стрелец. Приговор был обжалован в апелляционном порядке и защитой, и обвинением. Адвокат Стрелец требовал признать свою подзащитную невиновной по трем из пяти эпизодов взяточничества. Гособвинитель был не согласен с назначенным осужденной наказанием - штрафом в сумме 4 миллиона 200 тысяч рублей.
Судебным следствием установлено, что, будучи начальником МУП «Ритуально-обрядовые услуги» и главой управления коммунальным хозяйством города Орла, Екатерина Стрелец брала «откаты» с предпринимателей. И набрала их на 437 тысяч рублей. Суд первой инстанции осудил Стрелец, но ограничился штрафом в 4 миллиона 200 тысяч рублей.
Советский суд - самый гуманный суд в мире, решили в прокуратуре и обжаловали приговор. Апелляцию подал и адвокат Стрелец, хотя сама Екатерина Михайловна, равно как и дамы из группы поддержки, приговор явно восприняла как праздник. Но прыгать от счастья было рановато - как показало рассмотрение апелляций в областном суде. Коллегия разрешила вести съемку лишь в последней, резолютивной части. Поэтому последнее слово Екатерины Стрелец мы приводим в аудиозаписи.
Правда, на снисхождения экс-чиновница, похоже, не слишком-то рассчитывала, и пока судьи совещались, выглядела подавленной. Решение суда подтвердило худшие опасения.
Екатерина Стрелец, подсудимая:«Я могу только еще раз сказать, что я искренне раскаиваюсь и прошу удовлетворить нашу жалобу и позволить мне исправиться».
Рассмотрев встречные апелляции, областной суд пересмотрел приговор не в пользу Екатерины Стрелец. Ей назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года 6 месяцев.
Позволив экс-чиновнице связаться с родными, полицейский конвой взял ее под стражу прямо в зале суда. Защитник Екатерины Стрелец от комментариев отказался, а вот представитель гособвинения интервью дал.
Владимир Корнеев, и.о. прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции: «В виду несоразмерной мягкости назначенного Стрелец Екатерине Михайловне наказания, государственным обвинителем договор был обжалован. По результатам рассмотрения апелляционного представления государственного обвинителя приговор Орловским областным судом был изменен».