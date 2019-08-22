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четверг
22.08.2019
14:21:18
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Сегодня - день национально триколора. В этом году государственному символу исполняется 350 лет.
- Суд постановил: решение по делу Екатерины Стрелец - принято. Расскажем - какое.
- В дома Заводского района возвращают «голубое топливо». Ситуация под контролем городских властей.
- И вновь поднимется занавес: в «Свободном пространстве» готовятся к новому сезону.
- В Уфу - за победой. Орловская команда примет участие в VI Спартакиаде пенсионеров.
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