Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня - день национально триколора. В этом году государственному символу исполняется 350 лет.



- Суд постановил: решение по делу Екатерины Стрелец - принято. Расскажем - какое.



- В дома Заводского района возвращают «голубое топливо». Ситуация под контролем городских властей.



- И вновь поднимется занавес: в «Свободном пространстве» готовятся к новому сезону.



- В Уфу - за победой. Орловская команда примет участие в VI Спартакиаде пенсионеров.





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Вести-Орёл

22 августа 2019 года







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