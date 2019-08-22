Новости версия для печати На мост Дружбы в Орле придёт новый подрядчик Администрации города предстоит объявить торги и заключить новый контракт. Об этом стала известно сегодня на заседании профильного комитета горсовета.



Сейчас мэрия готовится расторгнуть контакт с предыдущим подрядчиком в одностороннем порядке. Планируется, что это произойдет 27 августа. При этом, как рассказал заместитель главы администрации Орла Евгений Гришин, подрядчик оставляет на объекте консольно-шлюзовый кран. Кроме этого, мост Дружбы ожидает и экспертиза. Специалистам предстоит оценить состояние моста и на основе этого определить следующий этап работ.





Надежда Невматулина

22 августа 2019 года







На главную страницу





