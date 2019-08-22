Новости версия для печати Правильный сорт – задел урожая Над созданием новых сортов зернобобовых, крупяных, а теперь и зерновых культур активно работают ученые Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур в Орле. С селекционерами пообщался наш корреспондент Владислав Кузнецов.



Сорт был и останется главным фактором роста урожайности сельскохозяйственных культур. Новые сорта позволяют получать невиданные ранее урожаи. Над созданием сортов будущего зернобобовых, крупяных, а теперь и зерновых культур активно работают ученые Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур в Орле. Завоевывают популярность сорта озимой пшеницы Стрелецкая 12, Леонида, Синева, Аист которые позволяют получать урожаи 100 и более центнеров с гектара.

Владимир Сидоренко, руководитель селекционного центра: «Мы одни из немногих, кто занимается высокоурожайными среднепоздними сортами. Совместно с Тимирязевской академией мы передали другую часть, совершенно противоположную, это один из самых раннеспелых сортов в нашей зоне. Это Тимирязевская Юбилейная. С этого года будет проходить государственное испытание». Еще одно направление в селекции озимой пшеницы – создание сортов с высокими хлебопекарными качествами зерна. Занимаются в институте и селекцией яровой пшеницы. Задача – получить для нашей зоны сорта твердой пшеницы, которая идет на производство круп и макаронов. С этой целью используют гибриды с самым древним видом пшеницы - полбой.

Владимир Сидоренко, руководитель селекционного центра: «Преимущество полбы это высокое качество зерна. И второе – устойчивость к распространенным листовым болезням». Содержание белка в зерне полбы может достигать 18-20 процентов, клейковины 40 и более процентов. Но есть у этого вида и недостатки. Это пленчатое зерно и склонность к полеганию. Задача, которую ставят перед собой селекционеры, - перенести положительные качества полбы на более высокоурожайную основу.



Ведется также работа по созданию сортов голозерного ячменя и голозерного овса. Их преимущества при использовании в продовольственных целях очевидны. Зерно не надо очищать от пленок. Голозерные формы с успехом могут использоваться и на корм животным.

Владимир Сидоренко, руководитель селекционного центра: «Кормление голозерными формами приводит и к увеличению привесов, и к увеличению яйценоскости, и т.д. И, с другой стороны, пища человека тоже должна быть разнообразной». Отец медицины, знаменитый врач Гиппократ когда-то говорил, что пища должна быть лекарством. Создание сортов для здорового питания – еще одно направление в селекции. Сорта с красным зерном, по мнению ученых, отличаются повышенным содержанием антиоксидантов, которые повышают иммунитет, способствуют увеличению продолжительности жизни. В институте работают над созданием краснозерных сортов пшеницы, овса, ячменя. Не исключено, что за такими сортами будущее.



Во всем мире идет поиск новых продовольственных культур. Перспективным в связи с этим может быть африканское просо, которое в доледниковый период росло в Сибири и на Алтае, и уже используется как кормовая культура в ряде северных регионов страны. Это деликатесный корм для птицы. Но африканское просо еще и культура продовольственная.

Сергей Гуринович, научный сотрудник: «Используется оно для кормления крупного рогатого скота. Особенно племенного. Просяные жиры содержат милиацин - гормон молодости». Ведутся в федеральном научном центре работы по созданию новых сортов сои, гороха, фасоли, чечевицы, гречихи, проса и ряда других культур.















Владислав Кузнецов

22 августа 2019 года







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