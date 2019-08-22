По улицам Орла пронесли российский флаг

|
четверг
22.08.2019
14:20:54
|
|
По улицам Орла пронесли российский флагСегодня вся страна отмечает день одного из символов государства Российской Федерации. День флага отмечают 22 августа ежегодно в течение 25 лет. В Орле торжества стартовали еще утром. 25-ти метровое полотно пронесли по улицам города.
Колонна прошла от Ленинского моста до городского парка. Сопровождал ее военный оркестр Академии ФСО России. Национальный триколор доверили нести спортсменам. В парке все смогли насладиться живой музыкой - перед жителями города выступили артисты с праздничным концертом. Кроме того, 10 орловцев в этот день получили свой первый главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Праздничные мероприятия сегодня будут проходить во всех районах города, в библиотеках детей ждут квесты, конкурсы и викторины.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта