Новости версия для печати По улицам Орла пронесли российский флаг Сегодня вся страна отмечает день одного из символов государства Российской Федерации. День флага отмечают 22 августа ежегодно в течение 25 лет. В Орле торжества стартовали еще утром. 25-ти метровое полотно пронесли по улицам города.



Колонна прошла от Ленинского моста до городского парка. Сопровождал ее военный оркестр Академии ФСО России. Национальный триколор доверили нести спортсменам. В парке все смогли насладиться живой музыкой - перед жителями города выступили артисты с праздничным концертом. Кроме того, 10 орловцев в этот день получили свой первый главный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Праздничные мероприятия сегодня будут проходить во всех районах города, в библиотеках детей ждут квесты, конкурсы и викторины.





Анна Вайсергисер

22 августа 2019 года







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