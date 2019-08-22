Сотрудники салона красоты обманули орловцев на 800 тысяч рублей

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четверг
22.08.2019
19:06:37
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Сотрудники салона красоты обманули орловцев на 800 тысяч рублейОни воспользовались копиями паспортов и анкетными данными клиентов организации. Противоправное деяние было выявлено сотрудниками УФСБ России по Орловской области.
По версии следствия, фигуранты с августа по ноябрь 2018 года, воспользовавшись копиями паспортов и анкетными данными клиентов организации, составили подложные кредитные договоры от их имени с банком, не поставив в известность граждан. Далее подозреваемые подписали договоры от лица заемщиков и заверили их своей подписью от имени агента банка, после чего направили необходимый пакет документов в финансовую организацию и получили кредиты на данных лиц. Таким образом, они совершили хищение денежных средств в сумме порядка 834 тысяч рублей, принадлежащих банку. Деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. В настоящее время ведется следствие.
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