Орловские школы проверили на антисанитарию

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четверг
22.08.2019
19:06:49
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Орловские школы проверили на антисанитариюИсследовали воду, микроклимат, искусственную освещенность и воздух.
За период 2018-2019 учебного года и текущий период августа 2019 года в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведено 340 обследований организаций образования, в том числе с лабораторно-инструментальными методами исследования – 79,2%, исследовано 703 пробы питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, проведено более 18 тыс. замеров параметров микроклимата, более 12 тыс. замеров искусственной освещенности, более 1 тыс. исследований воздуха учебных помещений.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено более 200 постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму 702,9 тыс. рублей.
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