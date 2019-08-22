Новости версия для печати Орловские школы проверили на антисанитарию Исследовали воду, микроклимат, искусственную освещенность и воздух.



За период 2018-2019 учебного года и текущий период августа 2019 года в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора проведено 340 обследований организаций образования, в том числе с лабораторно-инструментальными методами исследования – 79,2%, исследовано 703 пробы питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, проведено более 18 тыс. замеров параметров микроклимата, более 12 тыс. замеров искусственной освещенности, более 1 тыс. исследований воздуха учебных помещений.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесено более 200 постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму 702,9 тыс. рублей.





Анастасия Дорохова

22 августа 2019 года







На главную страницу





