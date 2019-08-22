Новости версия для печати Безопасность пассажира превыше всего Влияние страхования на безопасность дорожного движения обсудили сегодня на комитете по законодательству, правопорядку и депутатской деятельности Орловского облсовета.



Помимо народных избранников в работе круглого стола приняли участие инспекторы ГИБДД, представители страховых организаций, работники, теоретики и чиновники транспортной сферы. В частности, собравшиеся изучали возможности страхового дела как определенного маркера степени ответственности участников дорожного движения, особенно в сфере пассажирских перевозок.



Алексей Васильев, заместитель руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Та статистика, которая у нас соберется, возможно, будет даже интересна не только страховой компании, но и вообще. То есть, даже по коэффициентам безаварийной работы. Для нас это огромный плюс, когда пассажира везут безопасно, и когда идет, наоборот, два-три нарушение и выплат страховых в течение года, это будет сигнал для органов власти: нужен ли нам такой перевозчик».





Иван Суверин

22 августа 2019 года







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