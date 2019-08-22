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В Орловском пригороде прошли областные соревнования бригад аварийной газовой службы

По условиям состязаний участникам было необходимо ликвидировать последствия условного ЧП - из числа тех, что порой происходят на газовых сетях.

Диагноз, поставленный газовиками на месте условного ЧП, может означать смертельную угрозу для десятков людей. Оцепить периметр, быстро снизить концентрацию газа в колодцах, наложить на газопровод бандаж и, предотвращая угрозу взрыва, дождаться ремонтников - таковы действия Покровской аварийной бригады. Выполнять такие задачи в условиях реального ЧП газовикам уже приходилось.

Зачем учиться, если уже умеешь, - таким вопросом газовики Орловщины не задаются. Пределов профессионального мастерства в отрасли не признают.

Александр Грачев, исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орёл»: «В преддверии нашего профессионального праздника мы еще раз хотим посмотреть профессионализм наших работников, потому что они должны предотвратить аварию, локализовать и ликвидировать. Они должны отточить все свои профессиональные навыки, которые, в моем понимании, должны быть автоматическими. Аварийные бригады - это наши группы быстрого реагирования, если говорить по-военному, от их знаний и умений зависит человеческая жизнь». 

В этом году профессиональный конкурс бригад 04 выйдет за пределы области и станет межрегиональным.

Александр Грачев, исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Те бригады, которые победят сегодня, поедут в Смоленск в сентябре, для того чтобы защитить честь «Газпром газораспределение Орёл».

А победа в упорной борьбе досталась верховским аварийщикам. Пьедестал с ними поделили урицкие и покровские газовики, заняв 2-е и 3-е места соответственно.




Иван Суверин
22 августа 2019 года

 


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