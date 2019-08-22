Новости версия для печати В День российского флага в Орле отметили руководителей органов государственной власти Медали «25 лет Орловскому областному Совету народных депутатов» вручал спикера областного парламента и его первый заместитель.



Награды за вклад в развитие законодательства получили зампред правительства региона по развитию АПК Дмитрий Бутусов, руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова, заместитель председателя горсовета Владимир Негин, а также первый заместитель губернатора и председателя правительства Вадим Соколов.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «За патриотизм, за то, что вы долгие годы служите нашей Орловщине. Вы действительно высокий профессионал в муниципальном государственном управлении. Огромное спасибо за хорошую конструктивную работу между правительством области и областным советом народных депутатов».





Надежда Невматулина

22 августа 2019 года







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