Новости версия для печати Стали известны имена участников конкурса «Молодые кадры Орловщины», допущенных к третьему испытанию Напомним, цель конкурса - дать возможность молодым и активным проявить себя, озвучить и воплотить проекты по развитию области в разных сферах.



Участники предлагают идеи по развитию туризма, здравоохранения, культуры, образования, бизнеса. Попробовать свои силы решили почти 400 человек. До второго тура были допущены 80 конкурсантов. В полуфинал вышли 30 участников и их имена опубликованы сегодня на официальном портале регионального правительства.



Список участников регионального конкурса, допущенных к участию в третьей конкурсной процедуре:



Алдонов Александр Леонидович

Ампилов Игорь Сергеевич

Андросова Анна Владимировна

Богатырев Роман Автандилович

Борисов Евгений Анатольевич

Волчкова Ирина Александровна

Герасина Юлия Александровна

Данилов Константин Альбертович

Дорохина Екатерина Михайловна

Ефимов Георгий Алексеевич

Ишков Кирилл Геннадьевич

Кадиева Алёна Олеговна

Козеев Алексей Валерьевич

Коломиец Александр Петрович

Комаревцева Ольга Олеговна

Лукьянчикова Мария Николаевна

Любимова Наталия Викторовна

Мамошина Ирина Валерьевна

Марковская Татьяна Дмитриевна

Марченкова Любовь Михайловна

Марышева Елена Владимировна

Омельченко Екатерина Александровна

Павлова Елена Алексеевна

Пашкова Ольга Викторовна

Пилипенко Анастасия Юрьевна

Сагина Маргарита Сергеевна

Симонов Кирилл Владимирович

Скоркин Алексей Юрьевич

Тишкина Анжелла Валерьевна

Трубин Александр Александрович





Орловское Информбюро

22 августа 2019 года







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