Новости версия для печати Более 900 дворовых территорий в Орловской области благоустроено в рамках партийного проекта «Городская среда» 160 дворовых территорий планируют привести в порядок в этом году, треть из них в областном центре. За тем, как идут работы, пристально следят не только жители и власти, но и депутатский корпус. Вместе с журналистами они сегодня проехали по нескольким адресам.



Двор по улице Московской - территория сразу двух многоэтажек (дома № 41 и № 43). Работы здесь лишь на начальном этапе. Строители разметили территорию, завезли бордюрный камень. Фронт работ внушительный - полностью заменить дорожное покрытие, сделать тротуары, установить лавочки и урны, смонтировать светильники над подъездами.



Подрядчик заверяет: все успеют во время и даже раньше. Этот двор попал в программу, что называется, бонусом, и чтобы он оказался приятным для жителей, нужно наладить взаимодействие с подрядчиком, чтобы все замечания и пожелания жителей выполнялись оперативно. И, как напомнил сегодня председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский, жителям необходимо будет самим принять выполненные работы, только после этого подрядчик получит деньги.



Пожарная, 30. Работы здесь завершились не так давно. Жители довольны, все сделано качественно, но есть одна проблема. Во время дождя улица, на которой стоит их дом, превращается в серьезную водную преграду. Необходима ливневая канализация. Вопрос взят на контроль.



А вот на улице Новосильской жители довольны абсолютно всем. Теперь их двор - точка притяжения для всего района.



Наталья Хлыстко, жительница дома №7 по ул. Новосильская: «Ремонт сделан качественно, и внешний вид нам нравится - так что мы довольны».

Ирина Киселёва, жительница дома №7 по ул. Новосильская: «Мы очень довольны! Такая красота, что весь район здесь у нас».

В этом году в Орле в рамках партийного проекта «Городская среда» должны были отремонтировать более 60 дворов. Практически все они уже приведены в порядок.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В этом году в проект попало 63 двора, на сегодняшний день 55 дворов уже завершены, оставшиеся восемь находятся в стадии выполнения работ».

Михаил Вдовин, первый зампредседателя Орловского областного Совета народных депутатов: «Проект подтвердил свою актуальность. Более того - настроение жителей кардинальным образом изменилось. Жители сами активно участвуют в реализации проекта, жители сами контролируют подрядчиков, сами просят их что-то дополнительно сделать. То есть, проект – состоялся».

И что самое важное - проект будет продолжен и возможно в расширенном варианте.



Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «В дальнейшем мы будем жестко контролировать - это и партийный контроль, и контроль жителей. И детские площадки будем устанавливать, чтобы молодые мамы могли в шаговой доступности погулять с нашими детьми. Работа ведется, и мы контролируем этот процесс».

Партийный контроль за тем, как идет реализация проекта «Городская среда», ведется на территории всей области. И это не только ремонт дворовых территорий, но и общественных пространств - в этом году это пять скверов и парков.









Оксана Гранн

22 августа 2019 года







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