Новости версия для печати На Орловщине в рамках нацпроекта «Образование» реализуется сразу несколько региональных программ Они нацелены в первую очередь на обновление оборудования в учебных заведениях и создания комфортной среды для обучения школьников - как городских, так и в сельской местности.



О самых крупных проектах – «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы» - рассказала губернатору области их куратор - руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова



В настоящее время в рамках проектов в школах ведутся ремонтные работы. Там, где они завершены, началась установка нового оборудования, предназначенного для обучения. На создание детского технопарка «Кванториум» выделено более 70 миллионов рублей. Открыть его планируют в октябре этого года. Занятия будут вестись по шести направлениям: «Промробоквантум», «Аэроквантум», «Автоквантум», «IT-квантум», «Биоквантум» и «Хай-тек цех».



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Кванториум» - это давно ожидаемое событие в регионе. 2019 год - открытие базового уровня. В 2020-21 году открытие мобильного «Кванториума» и для Ливен и для Мценска, в том числе и для возможностей посещения сельской местности. Конечно, в этом плане нужно следить и за содержанием самого здания, и мы должны максимально предоставить возможность всем детям».

Прием детей ведется с помощью цифровых технологий. Действует электронная запись на сайте «Кванториума». Детский технопарк рассчитан на 800 обучающихся. Полностью он будет укомплектован к 1 октября.





Анна Вайсергисер

22 августа 2019 года







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