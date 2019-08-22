Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- С гордостью за страну! Сегодня - День российского флага. Мы приняли участие в шествии.



- За работу во дворах - спросили! Сегодня подрядчики держали ответ перед депутатами и жителями.



- А вот на «Дружбе» всё надо начинать сначала. Администрация Орла планирует расторгнуть контракт с 27 августа



- Газовики посостязались в профессионализме.



- Будущие первоклассники - получили в подарок первые ранцы.



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Вести-Орёл

22 августа 2019 года







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