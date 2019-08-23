Орловские приставы отправятся на продуктовые ярмарки

|
пятница
23.08.2019
8:07:11
|
|
Орловские приставы отправятся на продуктовые ярмаркиТам сотрудники ведомства проведут консультации жителей города.
В субботу, 24 августа, на местах торговли фермеров региона будут работать служебные автомобили приставов. Консультация продлится с 8:30 до 12:30.
Обратившиеся граждане имеют возможность:
- получить исчерпывающую информацию о наличии непогашенной задолженности по исполнительным документам, в том числе по обязательным платежам в бюджет;
- оплатить любую задолженность по исполнительному документу на месте, используя банковскую карту через переносной POS-терминал;
- получить информацию о способах оплаты задолженности (через Интернет, через банкоматы, через почтовые отделения, в банках и иных кредитных организациях);
- получить консультацию о порядке оспаривания и обжалования в суде требований исполнительных документов, порядке подачи заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения;
- получить практические навыки пользования общедоступным Интернет ресурсом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Орловской области.
Ярмарки выходного дня, где можно будет найти приставов, находятся в трех районах города:
- в Заводском районе г. Орла, на улице Комсомольской (напротив здания ОГУ);
- в Советском районе г. Орла, на пл. Жукова (напротив стадиона им. Ленина);
- в Северном районе г. Орла на ул. Металлургов (напротив ДК Металлургов).
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта