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Орловские приставы отправятся на продуктовые ярмарки

Там сотрудники ведомства проведут консультации жителей города.

В субботу, 24 августа, на местах торговли фермеров региона будут работать служебные автомобили приставов. Консультация продлится с 8:30 до 12:30.

Обратившиеся граждане имеют возможность:

- получить исчерпывающую информацию о наличии непогашенной задолженности по исполнительным документам, в том числе по обязательным платежам в бюджет;

- оплатить любую задолженность по исполнительному документу на месте, используя банковскую карту через переносной POS-терминал;

- получить информацию о способах оплаты задолженности (через Интернет, через банкоматы, через почтовые отделения, в банках и иных кредитных организациях);

- получить консультацию о порядке оспаривания и обжалования в суде требований исполнительных документов, порядке подачи заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения;

- получить практические навыки пользования общедоступным Интернет ресурсом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Орловской области.
Ярмарки выходного дня, где можно будет найти приставов, находятся в трех районах города:

- в Заводском районе г. Орла, на улице Комсомольской (напротив здания ОГУ);

- в Советском районе г. Орла, на пл. Жукова (напротив стадиона им. Ленина);

- в Северном районе г. Орла на ул. Металлургов (напротив ДК Металлургов).


Анастасия Дорохова
23 августа 2019 года

 


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