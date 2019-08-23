Новости версия для печати Орловские приставы отправятся на продуктовые ярмарки Там сотрудники ведомства проведут консультации жителей города.



В субботу, 24 августа, на местах торговли фермеров региона будут работать служебные автомобили приставов. Консультация продлится с 8:30 до 12:30.



Обратившиеся граждане имеют возможность:



- получить исчерпывающую информацию о наличии непогашенной задолженности по исполнительным документам, в том числе по обязательным платежам в бюджет;



- оплатить любую задолженность по исполнительному документу на месте, используя банковскую карту через переносной POS-терминал;



- получить информацию о способах оплаты задолженности (через Интернет, через банкоматы, через почтовые отделения, в банках и иных кредитных организациях);



- получить консультацию о порядке оспаривания и обжалования в суде требований исполнительных документов, порядке подачи заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения;



- получить практические навыки пользования общедоступным Интернет ресурсом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Орловской области.

Ярмарки выходного дня, где можно будет найти приставов, находятся в трех районах города:



- в Заводском районе г. Орла, на улице Комсомольской (напротив здания ОГУ);



- в Советском районе г. Орла, на пл. Жукова (напротив стадиона им. Ленина);



- в Северном районе г. Орла на ул. Металлургов (напротив ДК Металлургов).





Анастасия Дорохова

23 августа 2019 года







На главную страницу





