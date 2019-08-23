В Орле скоро станет больше мест для воспитания юных горожан

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В Орле скоро станет больше мест для воспитания юных горожанДетский сад в микрорайоне «Зареченский» строители обещают сдать в срок.
В настоящее время силами подрядчика ведется комплекс работ по внутренней и наружной отделке, осуществляются внутренние и сантехнические и электромонтажные работы.
Благодаря субподрядной организации на объекте выполняются работы по благоустройству территории, установке наружного освещения, монтажу лифта и подъемника. Завершаются кровельные работы, а также работы по обустройству входа в здание. Полностью завершены укладка и установка окон, проложены коммуникации. Готовность объекта составляет 63%.
Планируется, что новый детский сад распахнет свои двери для местных малышей к концу нынешнего года.
Напомним, что строительство детского сада в микрорайоне «Зареченский» по ул. Полковника Старинова осуществляется в рамках реализации государственной программы «Образование в Орловской области» и национального проекта «Демография» в целях создания дополнительных мест в образовательных учреждениях города Орла.