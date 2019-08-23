Новости версия для печати В Орле скоро станет больше мест для воспитания юных горожан Детский сад в микрорайоне «Зареченский» строители обещают сдать в срок.



В настоящее время силами подрядчика ведется комплекс работ по внутренней и наружной отделке, осуществляются внутренние и сантехнические и электромонтажные работы.



Благодаря субподрядной организации на объекте выполняются работы по благоустройству территории, установке наружного освещения, монтажу лифта и подъемника. Завершаются кровельные работы, а также работы по обустройству входа в здание. Полностью завершены укладка и установка окон, проложены коммуникации. Готовность объекта составляет 63%.



Планируется, что новый детский сад распахнет свои двери для местных малышей к концу нынешнего года.



Напомним, что строительство детского сада в микрорайоне «Зареченский» по ул. Полковника Старинова осуществляется в рамках реализации государственной программы «Образование в Орловской области» и национального проекта «Демография» в целях создания дополнительных мест в образовательных учреждениях города Орла.





Анастасия Дорохова

23 августа 2019 года







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