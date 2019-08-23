Новости версия для печати На Орловщине обследуют леса Управление лесами Орловской области планирует ежегодно проводить лесопатологические обследования на площади 200 га.



Лесопатологические обследования проводит филиал ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Тульской области». По состоянию на сегодняшний день центром защиты леса Тульской области проведены лесопатологические обследования на площади 68,5 га на территории Орловского и Новосильского лесничеств. В сентябре этого года обследования будут проведены на площади 131,5 га в Дмитровском лесничестве, сообщает информационный портал Орловской области.



Цель проведения таких обследований – выявление и постановка на учет болезней, вредителей и других патологических лесных повреждений, а также оценка санитарного и лесопатологического состояния зеленых насаждений.



На основании проводимых проверок выявляется информация для прогнозирования развития мест возникновения угроз, определения конкретных видов болезней растений и осуществления защитных процедур.



Затем проводится отвод лесосек для выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий.



Санитарно-оздоровительные мероприятия включаются в государственные задания.





Анастасия Дорохова

23 августа 2019 года







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