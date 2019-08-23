Новости версия для печати Депутаты Орловского облсовета подвели итоги кадастровой оценки региональных объектов Всего была проведена оценка около 1 млн объектов, в том числе более 445 тысяч земельных участков.



Прошедшая инспекция кардинально отличалась от предыдущей. При расчете стоимости использовали новую методологию. Промежуточный отчет был составлен с учетом поступивших замечаний. Все пиковые показатели приведены в соответствие. Больше всего вопросов вызвала оценка объектов капитального строительства. Этой категории участники заседания уделили особое внимание. Заявить о недочетах в промежуточном отчете собственники объектов недвижимости могут в БТИ до 28 августа, а с 1 января 2020 года при правительстве Орловской области начнет работу комиссия по оспариванию.





Оксана Гранн

23 августа 2019 года







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