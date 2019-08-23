Новости версия для печати Сегодня свой день рождения отмечает Знаменский район Он был образован 34 года назад.



К празднику подготовлена насыщенная программа. Во время торжественной части наградят лучших тружеников, вспомнят о достижениях. В этом году Знаменский район оказался в числе первых, где устанавливается модульный ФАП - в Селиховском сельском поселении. Там проживает более 500 человек. А в райцентре – село Знаменское – завершился ремонт дворов в рамках областной программы по благоустройству.





Мария Семак

23 августа 2019 года







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