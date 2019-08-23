Сводка аварийности за сутки: в Орловской области произошло 22 ДТП, в одном из которых пострадал человек

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пятница
23.08.2019
12:46:06
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Сводка аварийности за сутки: в Орловской области произошло 22 ДТП, в одном из которых пострадал человекМотоциклист не справился со своим «железным конем»
22 августа в 16 часов 00 минут водитель 1976 года рождения, управлял мотоциклом «Урал», двигался по ул. Центральной д. Петровка Малоархангельского района, в районе дома №46 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован.
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