Амчанина посадили на 18 лет за жестокое убийство

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пятница
23.08.2019
12:46:30
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Амчанина посадили на 18 лет за жестокое убийствоОн был осужден по четырем статьям Уголовного кодекса.
Следствием и судом установлено, что 29 января 2019 года подсудимый распивал спиртные напитки в доме своего знакомого в г. Мценске, где у него произошел конфликт с 30-летним местным жителем. В процессе конфликта подсудимый нанес потерпевшему множественные удары в область расположения жизненно важных органов, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых мужчина скончался на месте происшествия. После избиения потерпевшего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, подсудимый совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Хозяин дома и его сожительница пытались пресечь противоправные действия подсудимого, однако также были подвергнуты жестокому избиению с его стороны.
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