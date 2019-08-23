Орловский пристав – призер межрегионального турнира по комплексному единоборству

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пятница
23.08.2019
16:43:18
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Орловский пристав – призер межрегионального турнира по комплексному единоборствуРуслан Гаджиев занял второе место.
В отборочном этапе Кубка ФССП России по комплексному единоборству среди территориальных органов ФССП России по Центральному Федеральному округу приняли участие 26 приставов, представляющие 11 территориальных органов ФССП России. Среди них мастера спорта и кандидаты в мастера спорта России, спортсмены-разрядники.
Орловец Руслан Гаджиев дошел до финального поединка. В схватке за золото он получил травму плечевого сустава, но продолжил борьбу. Финальный поединок был остановлен по решению главного судьи.
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