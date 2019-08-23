Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Нацпроект «Образование» в действии. Расскажем о перспективах и достижениях.



- На ярмарку выходного дня - узнать о долгах. Орловские приставы проведут приём в трёх районах областного центра.



- 34 года с момента образования: сегодня Знаменский район отмечает день рождения.



- Первый шаг по «Дороге в школу»: расскажем, какой подарок подготовили орловским первоклашкам.





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Вести-Орёл

23 августа 2019 года







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