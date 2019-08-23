Итоги дежурных суток: обезвреживание взрывоопасных предметов и тушение пожаров

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пятница
23.08.2019
16:43:12
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Итоги дежурных суток: обезвреживание взрывоопасных предметов и тушение пожаровЗа прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 24 раз, из них – шесть выездов на ликвидацию возгораний и 18 – на различные происшествия.
В 08:50 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Урицкий района, где обезвредили десять снарядов калибра 76 мм. В Дмитровском районе были уничтожены два снаряда калибра 76 мм, одну минометную мину калибра 82 мм и гранату РГД-42.
В 19:27 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Нарышкино. В результате пожара в жилом доме выгорела кровля, в помещении кухни обрушились потолочные перекрытия. Пристройка к дому закопчена и обуглилась по всей площади. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.
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