Новости версия для печати В Орле прошел традиционный августовский педсовет Чуть больше недели остается до старта нового учебного года. В канун 1 сентября не только все школы города проходят проверку на готовность, но и руководящий состав. Директора школ вместе с первыми лицами города встречаются на педсовете, где подводят итоги прошлого года, намечают планы на новый сезон.



В целях экономии и улучшения процесса обучения были реорганизованы пять дошкольных учреждения и три учреждения дополнительного образования. Это позволило рационально использовать площадь помещений и оптимизировать работу педагогического состава. Помимо этого обсудили вопрос перегруженности школ, его решать будут путем строительства новых. Так, в микрорайоне Зареченском в 2021 году планируют начать строительство еще одного учебного заведения. В данный момент идет разработка проектно-сметной документации. Помимо этого будут увеличивать площадь уже имеющихся школ.



Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «У нас запланировано в 2020 году разработка проектно-сметной документации, с дальнейшим привлечением субсидий федерального и областного бюджета, на строительство пристроек к школе №50 и к школе №40. Эти школы переполнены и нуждаются в увеличении своих площадей».





Анна Вайсергисер

23 августа 2019 года







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