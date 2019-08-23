Новости версия для печати Госдолг Орловщины сократился Бюджет региона за первые полгода 2019-го исполнен в размере, практически, 15 миллиардов рублей. На что потратили и где сэкономили? Об этом на заседании профильного комитета облсовета рассказала руководитель департамента финансов Елена Сапожникова.



Основная часть расходов легла на социально-культурную сферу. На нее потратили больше 11 миллиардов. При этом было отмечено, что дефицит по-прежнему останется. Сообщили и новость со знаком плюс: госдолг области сократился на 200 миллионов рублей.



Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Основными налогами, которые формируют доходы областного бюджета, традиционно являются налог на доходы физических лиц (его доля составила 35% от общего объема налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций (24,9%), акцизы (17%), налог на имущество организаций (10%.)»





Анна Вайсергисер

23 августа 2019 года







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